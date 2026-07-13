Se denunciaron 100 casos de violación a la intimidad sexual en Durango de enero a mayo de 2026

La incidencia del delito de violación a la intimidad sexual mantiene su mayor concentración en el municipio de Durango, donde de enero a mayo de 2026 se iniciaron 62 carpetas de investigación, equivalentes al 62 por ciento de los casos registrados a nivel estatal.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el reporte mostró que en los primeros cinco meses del año se denunciaron 100 hechos relacionados con este delito en Durango.

Después de la capital, Gómez Palacio ocupó el segundo lugar, con 21 casos; seguido por Lerdo, con nueve. En conjunto, estos tres municipios concentraron 92 de las 100 investigaciones iniciadas de enero a mayo.

A nivel estatal, marzo fue el mes con más carpetas abiertas por violación a la intimidad sexual, al sumar 26 casos; seguido de febrero, con 24; enero, con 18; abril, con 17; y mayo, con 15. La tendencia mostró que, tras el pico registrado en marzo, las denuncias disminuyeron gradualmente durante los dos meses siguientes.

Además de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, únicamente siete municipios reportaron al menos un caso en el periodo analizado. Canatlán, Tlahualilo y Nombre de Dios acumularon dos denuncias cada uno; mientras que Pánuco de Coronado y Tepehuanes reportaron un caso respectivamente.