Se descarta la candidatura de Enrique Inzunza para la gobernatura de Sinaloa

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, puso fin a las especulaciones sobre su futuro político al anunciar que no buscará la candidatura para la gubernatura de Sinaloa en las elecciones de 2027 y que permanecerá en su puesto en el Senado de la República hasta concluir el mandato para el que fue electo en 2030.

La postura del legislador fue dada a conocer mediante un mensaje público en el que dejó claro que su prioridad será continuar con el trabajo legislativo que actualmente desempeña en la Cámara Alta. Con ello, también descartó la posibilidad de solicitar licencia a su cargo para participar en el proceso interno de selección de candidatos del partido guinda.

Un mensaje para terminar con las especulaciones

Durante las últimas semanas, el nombre de Inzunza había aparecido de manera recurrente entre los posibles aspirantes a suceder al actual gobierno sinaloense.

Sin embargo, el propio legislador decidió cerrar cualquier posibilidad al asegurar que concluirá el encargo que le fue otorgado por los ciudadanos en las urnas. La declaración también responde a los rumores que apuntaban a una eventual separación de su cargo para incorporarse a la contienda interna de Morena.

Permanencia en el Senado hasta el final del mandato

Con esta decisión, Enrique Inzunza reafirma su compromiso de permanecer en la Cámara Alta hasta 2030, periodo para el cual fue electo por los ciudadanos de Sinaloa. Su permanencia busca dar continuidad a la agenda legislativa que impulsa desde el Senado y mantener presencia dentro de las discusiones nacionales que marcarán el cierre de la década.

Aunque su nombre dejará de figurar entre los posibles candidatos a la gubernatura sinaloense, seguirá siendo una de las figuras relevantes dentro de Morena en la entidad. Por ahora, la contienda rumbo a 2027 continúa abierta, mientras los distintos grupos políticos comienzan a acomodar sus estrategias de cara a una elección que promete convertirse en una de las más observadas del país.