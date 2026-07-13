Se desploma avioneta en Pesquería, Nuevo León; reportan tres lesionados

La caída de una aeronave dejó un saldo de al menos tres personas lesionadas en Pesquería, Nuevo León. El desplome se reportó sobre la Carretera Miguel Alemán, a la altura del Río Zacatequitas, en los límites con Apodaca.

Los primeros informes indican que habría tres personas lesionadas, entre ellas el piloto y dos acompañantes, quienes fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

El reporte del accidente se recibió alrededor de las 15:00 horas, cuando Protección Civil de Nuevo León activó un operativo de emergencia que incluyó el despliegue de unidades terrestres y del helicóptero de la corporación para apoyar las maniobras de rescate.

En las labores de atención participan elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Pesquería, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Cruz Roja, Fuerza Civil y personal de Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración.

Información preliminar del portal especializado Flightradar24 señala que la aeronave involucrada sería una Cessna Grand Caravan EX, con matrícula XA-RFD.

De acuerdo con los registros de la plataforma, el vuelo había partido de Piedras Negras, Coahuila, y tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Las causas del accidente aún no han sido determinadas.