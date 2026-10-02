Se desploma columna en construcción de la presa Tunal II; no hay trabajadores lesionados

Una columna vertical en construcción de la presa Tunal II se desplomó la tarde del jueves, sin que se reportaran trabajadores lesionados; actualmente, la obra registra un avance de entre 17 y 18 por ciento.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el incidente ocurrió alrededor de las 04:00 de la tarde, cuando una de las columnas que ya habían sido construidas en el proyecto hidráulico se vino abajo.

En un primer momento se consideró la posibilidad de que hubiera personas debajo de la estructura, por lo que acudió la ambulancia que permanece en el lugar para atender este tipo de emergencias. Sin embargo, tras la revisión correspondiente se confirmó que ningún trabajador resultó lesionado.

Roberto Delgado Gallegos, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, señaló que este tipo de situaciones pueden presentarse en construcciones de gran magnitud, pero destacó que no hubo personas afectadas.

"Los detalles y afectaciones se corrigen y la obra continúa", comentó el funcionario.

Explicó que actualmente la construcción registra un avance de entre 17 y 18 por ciento, mientras que los trabajos de desvío del cauce presentan un progreso del 60 por ciento, actividad en la que se concentra la mayor parte de la fuerza laboral.

Añadió que, pese a las lluvias registradas en las últimas semanas, los trabajos no se han detenido.

De manera paralela al desvío del cauce, ya concluyeron los trabajos correspondientes a los agregados, que incluyen las plantas de concreto y la instalación de las bandas transportadoras que llevarán el material hasta el sitio donde se construirá la cortina de la presa.

Asimismo, en el área destinada a esta estructura ya comenzaron las excavaciones, lo que, de acuerdo con Delgado Gallegos, representa un avance importante en el desarrollo del proyecto.