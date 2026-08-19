Se desploma en el baño de su hogar y muere camino al hospital; ocurrió en Vicente Guerrero

Un hombre perdió la vida durante la tarde del martes, luego de sufrir una caída en el baño de su domicilio, ubicado en la localidad Ignacio Ramírez, perteneciente al municipio de Guadalupe Victoria.

El fallecido fue identificado como Telésforo Andrés Valdez Rodríguez, de 50 años de edad, vecino de la citada comunidad, quien, según lo relatado por su familia, tenía varios días sintiéndose mal de salud.

Aproximadamente a las 19:00 horas del martes 18 de agosto, Telésforo entró al baño de su vivienda y momentos después su esposa escuchó un fuerte golpe, por lo que acudió de inmediato para saber qué había sucedido.

Al ingresar, lo encontró tirado en el piso e inconsciente. Debido a que no respondía, solicitó ayuda a un hermano de Telésforo para levantarlo, al mismo tiempo que pidieron una ambulancia a través del número de emergencias.

Ante la situación, decidieron subirlo a una camioneta de la marca Chevrolet, línea Silverado, para avanzar por la carretera que comunica Ignacio Ramírez con Álvaro Obregón y encontrarse en el trayecto con los paramédicos.

A mitad del camino localizaron la ambulancia y, cuando se disponían a pasar al hombre del vehículo particular a la unidad de emergencia, los socorristas lo revisaron y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con su esposa, Telésforo padecía diabetes e hipertensión arterial.

Tras confirmarse el fallecimiento, se dio aviso a las autoridades, quienes acudieron al tramo carretero para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Forense para determinar mediante la necropsia la causa precisa de la muerte.