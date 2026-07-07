Se desprende remolque de pipa cargada con diésel en la supercarretera Durango-Mazatlán

Una pipa de doble remolque que transportaba diésel sufrió un accidente sobre la supercarretera Durango-Mazatlán, a la altura del entronque al poblado Otinapa, lo que movilizó a elementos de Bomberos de Durango y autoridades federales.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la unidad circulaba por dicho tramo carretero cuando el segundo remolque se desprendió del tractocamión tipo full y terminó recostado sobre la cinta asfáltica.

Tras el incidente, se reportó un derrame mínimo de combustible por la escotilla superior del tanque, por lo que personal de emergencia inició maniobras de contención para evitar que el diésel se propagara y reducir riesgos para los automovilistas que transitaban por la zona.

Atienden derrame de combustible

Elementos de Bomberos de Durango acudieron al sitio para realizar labores preventivas y controlar la situación, debido a que la unidad transportaba material peligroso.

Aunque el derrame fue considerado mínimo, las autoridades mantuvieron medidas de seguridad en el área mientras se evaluaban las condiciones del remolque y el riesgo que pudiera representar el combustible.

Esperan unidad para trasvasar el diésel

Como parte del protocolo, se informó que será necesario el arribo de una unidad especializada para realizar el trasvase del diésel, es decir, pasar el combustible del remolque afectado a otro contenedor seguro.

Una vez concluido este procedimiento, podrán llevarse a cabo las maniobras para retirar el remolque con apoyo de grúas.

Tramo queda bajo supervisión federal

La circulación en la zona permanece bajo supervisión, mientras se realizan los trabajos correspondientes para evitar otro incidente.

El hecho quedó a cargo de la Guardia Nacional y de Caminos y Puentes Federales, al tratarse de un tramo carretero federal.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas por este accidente.