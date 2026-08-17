Se eleva probabilidad de formación de huracán ‘Iselle’ en los próximos 7 días, ¿dónde se encuentra?

Con el avance de la temporada de precipitaciones en México, y el inicio de los meses históricamente más lluviosos del año, se aproximan aún más ciclones tropicales, que podrían intensificar estas condiciones en las próximas semanas en algunas regiones del país. Recientemente, autoridades meteorológicas comenzaron a vigilar una zona de posible formación de “Iselle” en el océano Pacífico, ¿dónde se encuentra?

Desde inicios del pasado mes de junio comenzó de manera oficial la temporada de ciclones tropicales en México, con la llegada de “Amanda”, que se desarrolló a la primera tormenta tropical que se formó en el océano Pacífico.

Unas semanas más tarde, a mediados del mismo mes, inició también la temporada en el océano Atlántico, con la formación de la tormenta Arthur.

Hasta el momento, en el océano Pacífico se han formado un total de ocho ciclones tropicales, mientras que en el Atlántico el número ha sido de tres; sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que durante toda la temporada, que abarca entre mayo y noviembre del 2026, se registre un total de entre 18 y 21 en el Pacífico, mientras que en el Atlántico serán entre 11 y 15.

Por este motivo, queda aún un largo camino de ciclones tropicales que podrían formarse en el 2026, ya sea en forma de tormentas tropicales o huracanes.

Vigilan formación de “Iselle”

En las últimas horas, la Conagua ha compartido un incremento en la probabilidad de desarrollo para el que sería el próximo ciclón tropical en el océano Pacífico, que de formarse se convertiría en “Iselle”, el noveno en la temporada.

De acuerdo con lo compartido por la Conagua este lunes 17 de agosto al mediodía, la dependencia vigila dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en la próxima semana.

Una de estas zonas, la más cercana a territorio nacional, mantiene hasta el momento un 70 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en siete días, por lo que podría convertirse en “Iselle” a más tardar el próximo lunes 24 de agosto.

¿Dónde se encuentra?

La Conagua informó que esta zona de baja presión se encuentra cerca de territorio nacional, específicamente al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

A pesar de que se encuentra cerca de costas mexicanas, se desconoce aún si podría ocasionar efectos como fuertes lluvias y vientos en México, pues será hasta su desarrollo que se pueda determinar su trayectoria e intensidad.

Por este motivo, autoridades meteorológicas sugieren a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones que se den a conocer en los próximos días.