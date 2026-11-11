Se encarece costo de vida: familia de 4 requiere casi 20 mil pesos al mes para cubrir necesidades

El costo de vida continúa presionando el bolsillo de las familias y una de cuatro integrantes que habita en una zona urbana necesita ingresos mensuales de al menos 19 mil 941 pesos para cubrir sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

En el medio rural el monto requerido es de 14 mil 304 pesos, de acuerdo con la actualización de las Líneas de Pobreza del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las cifras correspondientes a octubre de 2026 evidencian que el encarecimiento de los productos y servicios básicos avanzó por encima de la inflación general anual, que se ubicó en 3.8 por ciento, lo que representa una mayor presión para los hogares, particularmente aquellos con ingresos limitados.

De acuerdo con el indicador publicado este 11 de noviembre, el costo mensual de las canastas alimentaria y no alimentaria para una familia urbana de cuatro personas alcanzó los 19 mil 941.88 pesos, equivalente a cuatro mil 985.47 pesos por integrante.

En las localidades rurales, el ingreso necesario para cubrir ambos componentes se ubicó en 14 mil 304.40 pesos mensuales, es decir, tres mil 576.10 pesos por persona.

La diferencia también se observa cuando se considera únicamente el gasto destinado a la alimentación.

Para una familia de cuatro integrantes en zonas urbanas se requieren 10 mil 377.56 pesos al mes para cubrir la canasta alimentaria, mientras que en el ámbito rural el monto asciende a siete mil 786 pesos.

El encarecimiento de los alimentos superó nuevamente la inflación general. En las zonas urbanas, la canasta alimentaria registró un incremento anual de 5.9 por ciento, mientras que en las rurales el aumento fue de 5.6 por ciento.

Por su parte, el costo de las canastas alimentaria y no alimentaria aumentó 4.7 por ciento en el ámbito urbano y 4.8 por ciento en el rural, también por encima del nivel general de inflación.