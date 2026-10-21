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CANACINTRA

Se endeudará el 40% para pagar aguinaldos en Durango

Falta liquidez para cumplir con las obligaciones de diciembre; préstamos, solución: Canacintra.

Se endeudará el 40% para pagar aguinaldos en Durango

Se endeudará el 40% para pagar aguinaldos en Durango

CLAUDIA BARRIENTOS
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El sector empresarial prevé un cierre de 2026 complicado, debido a la falta de liquidez para cumplir con las obligaciones de fin de año, particularmente en lo referente al pago de aguinaldos y las prestaciones obrero-patronales.

Ante ello, a decir de la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Durango, Joana Soto Quintero, entre 35 y 40 por ciento de las empresas podría recurrir a préstamos para cumplir con el pago de aguinaldos.

“Yo creo que aproximadamente de un 35 a un 40 por ciento, sí es alto el porcentaje, pero bueno, pues al final del día buscamos generar las mejores condiciones para nuestros colaboradores”, manifestó.

No obstante, enfatizó que, pese a que 2026 ha sido un año complicado para el sector, la mayoría de las empresas locales ha logrado mantener sus plantillas laborales, registrando reducciones mínimas en el empleo formal a lo largo del año.

Ante este escenario de presión económica, las cámaras empresariales buscan opciones de reactivación, como la participación en exposiciones industriales y eventos de vinculación comercial para fortalecer la economía local y salvaguardar los derechos y prestaciones de los trabajadores.


“Sí se prevé que también para el cierre de enero sea un poco complicado, independientemente de que también estamos trabajando con temas alternos”, mencionó.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: pago de aguinaldo canacintra aguinaldos, pago, prestaciones, empresas

               

                
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