Se espera un repunte en reservaciones de cabañas de la sierra de Durango

El presidente del Clúster de Turismo, Jorge Muñoz Guerrero, informó que el sector prevé un cierre de año favorable, ya que se espera una mayor afluencia de visitantes en las zonas de cabañas y centros ecoturísticos, con una ocupación de casi 80 por ciento.

Destacó que, aunque se ha percibido una ligera reducción en la afluencia general, Sinaloa se mantiene como el principal emisor de turistas hacia Durango. Entre los parajes preferidos por los paseantes destacan: Mexiquillo, Llano Grande y El Pino , además del crecimiento de opciones de hospedaje en municipios como Nombre de Dios y Canatlán.

“Sinaloa sigue siendo nuestro principal proveedor de turistas. Sabemos que ha mermado un poco la visita, pero sigue siendo yo creo que el principal visitante aquí en nuestra ciudad”, manifestó.

Asimismo, señaló que la demanda de visitantes es principalmente de familias, así como de grupos de estudiantes y universitarios que participan en campamentos recreativos.

Dio a conocer también que los costos de hospedaje se han mantenido estables respecto a años anteriores sin registrar aumentos, con tarifas que van de los tres mil a los cinco mil pesos por noche, según la capacidad del inmueble, que se pueden dividir entre grupos grandes.