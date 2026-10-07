Se forma depresión tropical Veinte-E frente a costas mexicanas; evolucionaría a tormenta hoy mismo

A pesar de que continúa avanzando por el océano Pacífico el huracán “Rachel” un nuevo ciclón tropical estaría a punto de desarrollarse cerca de costas mexicanas, luego de que en horas recientes autoridades meteorológicas informaran sobre la formación de la depresión tropical Veinte-E.

Desde hace ya unos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había informado sobre la vigilancia sobre una zona de baja presión sobre el Pacífico mexicano, con probabilidad de formación ciclónica durante esta semana.

Sin embargo, esta se desarrolló más rápido de lo esperado, pues hace apenas unas horas el SMN confirmó que ya avanzaba por el Pacífico, cerca de la costa de México, la depresión tropical Veinte-E, que en próximas horas podría convertirse en tormenta tropical.

Situación actual de la depresión tropical Veinte-E

En el más reciente reporte del SMN, actualizado al mediodía de este miércoles 7 de octubre, se informó que la depresión tropical se encuentra actualmente en latitud norte 14.3 y longitud oeste 101.3, siendo la distancia más cercana a costas de México a 415 kilómetros hacia el sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 620 kilómetros hacia el sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Actualmente, la depresión tropical Veinte-E cuenta con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, con rachas de hasta 75 km/h, lo que le da su categoría actual.

Debido a su aproximación a costas mexicanas, se prevé que en próximas horas genere lluvias muy fuertes a puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en los estados de Guerrero y Oaxaca.

Además de las precipitaciones, la depresión tropical Veinte-E generará vientos fuertes, pues se espera que alcance rachas de hasta 70 km/h en las costas de los mismos dos estados.

¿Cuándo pasará a tormenta tropical?

El pronóstico del SMN indica que será este mismo miércoles cuando la depresión tropical pase a ser tormenta tropical, lo que la convertiría en “Simon”, el ciclón número 18 de la temporada actual en el Pacífico.

Se proyecta que sea alrededor de las 18:00 horas cuando la depresión tropical adquiera esta categoría, para después seguir intensificando a lo largo de los siguientes días, con un pronóstico de que alcance a ser huracán de categoría 2 entre el fin de semana y el inicio de la siguiente semana.