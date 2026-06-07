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Se forma la depresión tropical Dos-E: estos estados de México presentarán lluvias fuertes

Se espera que la depresión tropical Dos-E evolucione a Tormenta Tropical en las próximas horas.

Foto: Redes Sociales

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REDACCIÓN WEB-AGENCIAS
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La mañana de este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer la formación de la depresión tropical Dos-E, al sur de Guerrero, que muy temprano se ubicaba a 155 km al sur de Acapulco y a 165 km al oeste-suroeste de Punta Maldonado.

Asimismo, se informó que la depresión tropical Dos-E presenta un desplazamiento de 9 km/h con vientos sostenidos de 55 km y rachas de 75 hm/h.

Según el pronóstico para este domingo, se prevén lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en las zonas oeste y costa de Guerrero, así como vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h, que se intensificarán durante la noche. Habrá oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa.

Se espera que la depresión tropical Dos-E evolucione a Tormenta Tropical en las próximas horas y toque tierra durante el lunes.

Foto: Gobierno de México
Foto: Gobierno de México


¿Qué otros estados presentarán lluvias fuertes?


Principalmente se establece zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca., hasta Técpan de Galeana, Guerrero.


Poir el momento, para este domingo, también se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Michoacán y Oaxaca; lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.


Las autoridades recomendaron extremar precauciones a la población de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje.


Foto: SMN
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Escrito en: SMN DEPRESIÓN TROPICAL DOS-E CONAGUA tropical, lluvias, fuertes, depresión

               

                
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