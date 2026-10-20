Se gradúan 178 técnicos de la Unipoli; casi todos seguirán estudiando

Un total de 178 estudiantes de la Universidad Politécnica de Durango (Unipoli) concluyeron su formación como Técnicos Superiores Universitarios (TSU), de los cuales casi el 100 por ciento optó por continuar sus estudios para obtener un segundo título profesional.

La generación 2024-2026 registró un promedio general de 8.9, mientras que la eficiencia terminal fue de 60 por ciento, informó Arturo Fragoso Corral, rector de la institución, durante la ceremonia de graduación realizada este sábado.

Los egresados pertenecen a seis programas educativos. Construcción concentró el mayor número, con 56 estudiantes, seguido de Desarrollo de Software y Multiplataforma, con 36; Procesos de Fabricación, con 35; Gestión de Desarrollo Humano, con 24; Infraestructura de Redes Digitales, con 17, y Gestión Ambiental, con 10.

Fragoso Corral destacó que el modelo educativo permite a los estudiantes obtener dos títulos profesionales en una misma trayectoria: primero como técnicos superiores universitarios y posteriormente como ingenieros o licenciados, según el programa cursado.

Quienes decidan continuar su preparación podrán obtener el segundo título en aproximadamente un año y cuatro meses, con la posibilidad de ampliar sus oportunidades de incorporación al mercado laboral y crecimiento profesional.

Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos al mérito académico a los estudiantes con los promedios más altos de cada programa educativo, entre ellos Ericka Mariela Parga Espinoza, quien obtuvo el mejor promedio de la generación.

En su mensaje, la egresada destacó que la graduación permite reconocer los aprendizajes y las capacidades adquiridas durante su preparación, pero también mirar hacia los retos que vienen. “Esta graduación es diferente porque no solo celebramos el pasado, sino que vamos firmes al futuro”, expresó.