Un total de 23 migrantes concluyeron sus estudios de licenciatura en Educación mediante un programa a distancia de la Universidad Pedagógica de Durango (UPD), desarrollado en Dallas, Texas, donde se realizó la séptima graduación desde que comenzó este proyecto educativo.

César Valenciano, fundador y presidente de la Casa Durango-Dallas, explicó que el programa inició en 2012 y permite a los duranguenses y otros migrantes radicados en el norte de Texas acceder a estudios profesionales sin que su situación migratoria sea un impedimento. Incluso, señaló que participan estudiantes de otras entidades de México y de países de Centroamérica, cuyos documentos pueden ser revalidados mediante la Secretaría de Educación Pública.

El esquema funciona mediante clases en línea y tiene como requisito que los aspirantes estén frente a grupo. Para cumplirlo, la Casa Durango-Dallas mantiene actividades de alfabetización y enseñanza de primaria y secundaria en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), donde los interesados realizan prácticas docentes y obtienen la constancia correspondiente para ingresar a la licenciatura. La UPD revisa la documentación y determina quiénes cumplen con los requisitos de admisión.

Los estudios tienen el costo ordinario de inscripción y colegiatura semestral de la Universidad Pedagógica, cuyo pago se realiza directamente a la institución. Valenciano destacó que egresados de generaciones anteriores ya trabajan en algunos distritos escolares de Texas, donde enseñan español a hijos de familias migrantes. La intención, agregó, es ampliar el proyecto y concretar convenios con otras instituciones para ofrecer más opciones de formación profesional.

El representante de la Casa Durango-Dallas consideró que la graduación refleja el esfuerzo de personas que combinan largas jornadas laborales con clases y tareas, y destacó que el programa mantiene abiertas oportunidades educativas para quienes dejaron México en busca de mejores condiciones de vida.