Se han registrado 8 denuncias de extorsión en Durango: Canaco

A un año de la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la incidencia de este delito ha bajado apenas un tres por ciento en el país, por lo que es necesario reforzar las acciones, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Sergio Sánchez López.

“Nos tenemos que sumar, aunque en Durango realmente en lo que va de este año tenemos ocho casos de denuncias sobre extorsión, pero lo mejor para las familias duranguenses y el comercio es que no haya este tipo de situaciones”, mencionó.

Enfatizó que no se puede dar un desarrollo económico sin seguridad por lo que se debe generar confianza para que las empresas sigan activas.

Dijo que en Durango la mayor incidencia se registra a través de la vía telefónica por lo que se debe capacitar a la ciudadanía y empresarios, para evitar que sean víctimas de este delito.

“Las denuncias que hemos tenido son de extorsiones telefónicas, en la Canaco no tenemos ni un sólo caso, en el periodo que yo estoy, de un derecho de piso o una cuestión de ese tipo de extorsión”, aclaró.

Asimismo, dijo que los casos pudieran ser más de 8 ya que en el ámbito nacional solamente el tres por ciento de los casos se denuncian porque se pierde mucho tiempo en procesos burocráticos.

Al respecto, dijo que para erradicar esta problemática se tiene que denunciar el delito.

Expuso que prevenir es proteger la economía del estado y que la seguridad no depende solamente de los gobiernos sino también de la ciudadanía.