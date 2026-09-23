¡Se hizo justicia! Doña Carlota por fin recupera su casa tras una orden judicial

En un caso que causó mucha indignación el año pasado por la manera en como se despojó de su vivienda a una adulta mayor de 74 años, quien acudió a su domicilio para enfrentar a un grupo de personas que presuntamente habían invadido el lugar, discusión que escaló de tono y en la que perdieron la vida dos personas, además un menor resultó lesionado.

Un juez ordenó la restitución de la vivienda de Doña Carlota, después de que se acreditó legalemente la propiedad del inmueble en Chalco, Estado de México. Por lo que este jueves la familia volverá a tomar posesión formal de la casa, a más de un año del incidente.

Doña Carlota por fin recupera su casa tras una orden judicial

De acuerdo con la información difundida confirma que la restitución ya fue ordenada, en la cual cierra una disputa legal en torno al inmueble y que ha causado criticas por el tiempo que pasó para que la situación se resolviera a favor de la familia.

Aunque no se dieron más detalles sobre el procedimiento, se confirmó que la propiedad fue acreditada legalmente y que la restitución ya fue ordenada por un juez para que su dueños haga uso de la propiedad nuevamente. Actualmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene procesados a los sobrevivientes de la invasión por los delitos de despojo y robo a casa habitación.

Iniciativa ciudadana surgió ante el caso de Doña Carlota

El revuelo que causó este caso generó que surgiera el Movimiento Doña Carlota, el cual es un iniciativa ciudadana que se enfoca en visibilizar y hace frente a la problemática de la mafia que surgen en el sector inmobiliario en el Estado de México, de acuerdo con diferentes fuentes.

La familia acudirá al domicilio para realizar una inspección física y constatar las condiciones en las que quedó la casa. Por su parte, la audiencia intermedia del proceso penal, prevista inicialmente para este mes, fue aplazada a solicitud de la defensa de los presuntos invasores, por lo que las diligencias legales continuarán su curso en los tribunales mexiquenses.

Actualmente, Doña Carlota enfrenta su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria en Chicoloapan debido a su edad avanzada y porta un brazalete electrónico. Por otro lado, sus hijos continúan recluidos en prisión preventiva mientras avanza la investigación.