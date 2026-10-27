¡Se hizo pasar por tránsito! Hombre falsificó patrulla y motocicleta para asaltar a automovilista

Un automovilista vivió momentos de tensión sobre la autopista México-Pachuca luego de ser interceptado por un hombre que presuntamente se hacía pasar por agente de tránsito y que incluso portaba una motocicleta modificada para aparentar que pertenecía a una corporación oficial.

El hecho ocurrió en el tramo comprendido entre El Vigilante e Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde el sujeto intentó detener al conductor mientras circulaba a bordo de una motocicleta sin placas y con una apariencia similar a las utilizadas por autoridades capitalinas.

El falso agente tenía un arma

De acuerdo con el reporte, el motociclista llevaba indumentaria semejante a la de un policía de tránsito y ordenó al conductor detener su marcha metros adelante.

Sin embargo, lejos de tratarse de una revisión oficial, el sujeto sacó un arma de fuego y comenzó a golpear repetidamente la ventanilla del vehículo mientras mantenía amenazada a la víctima.

El automovilista decidió no detenerse y aceleró para alejarse del lugar, al mismo tiempo que grababa con su teléfono celular al presunto agresor. Al percatarse de que estaba siendo videograbado, el motociclista disminuyó la velocidad hasta perderse entre el tránsito a la altura del Acueducto de Guadalupe.

No era vehículo oficial

Tras la difusión del caso, Telediario realizó una comparación entre la motocicleta utilizada por el hombre y una unidad oficial de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

La revisión permitió detectar varias diferencias. Entre ellas, que la moto involucrada no tenía matrícula de circulación ni los balizajes oficiales que identifican a las unidades de la corporación.

Además, las motocicletas legítimas deben contar con códigos luminosos en tonos rojos y azules, sirena reglamentaria e identificaciones visibles. Los agentes reales también deben portar una placa en el casco y su apellido en la camisola.

Autoridades alertan sobre estos casos

Luego del incidente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lanzó una alerta para evitar que otros automovilistas puedan ser víctimas de situaciones similares.

Las autoridades recomendaron prestar atención a los distintivos de los supuestos agentes y revisar que tanto el uniforme como las unidades cuenten con las identificaciones correspondientes.

También pidieron evitar confrontaciones cuando exista una situación sospechosa y priorizar la seguridad personal, además de reportar inmediatamente cualquier intento de extorsión o detención irregular.