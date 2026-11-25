Elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango se movilizaron tras recibir el reporte de un incendio al interior de la escuela primaria Unidos Venceremos, ubicada en la colonia Isabel Almanza, de la capital duranguense.

Los cuerpos de emergencia acudieron al plantel educativo, localizado en la calle 5 de Febrero, donde detectaron que el fuego se concentraba en una bodega de usos múltiples, con dimensiones aproximadas de dos por tres metros.

De inmediato, los bomberos iniciaron las maniobras para combatir las llamas, logrando controlar y extinguir el incendio antes de que alcanzara otras instalaciones de la institución educativa.

La intervención de los elementos de Protección Civil Municipal permitió evitar que el siniestro se propagara a otras áreas del plantel, sin que se reportaran personas lesionadas a consecuencia del incidente.