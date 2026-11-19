Un incendio en una vivienda construida con materiales frágiles movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango a la colonia Cielo Azul. No se reportaron personas lesionadas.

Tras recibir el aviso a través del número de emergencias 911, los bomberos acudieron a la calle Eduardo Castro Romero, donde se encontraba el domicilio afectado.

Para combatir las llamas, desplegaron una máquina de ataque rápido e iniciaron las maniobras de control y extinción. El fuego fue sofocado en cuestión de minutos.

El reporte no precisa qué originó el incendio ni el alcance de los daños en la vivienda.