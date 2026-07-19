Se inunda una vez más el San Ángel

La tromba que azotó durante los primeros minutos de este sábado al poniente de la capital volvió a causar inundaciones en el fraccionamiento San Ángel, cuyos habitantes están planeando manifestaciones porque no se han cumplido las medidas preventivas que les prometieron desde el año pasado.

Aunque las afectaciones de esta madrugada se focalizaron en la calle Centauro, el temor de los vecinos del San Ángel es que se repita la emergencia que el 6 de septiembre del 2025, cuando un aguacero en la zona ocasionó que el agua invadiera el interior de decenas viviendas de casi todas las calles del fraccionamiento, causando cuantiosas pérdidas materiales.

Bloquearán la carretera si no tienen solución definitivva a esta problemática que se ha acentuado.