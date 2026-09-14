Durango

Iván Gurrola 

Se inyectan 7 mil 500 mdp a economía de Durango con programa de Adultos Mayores: Iván Gurrola 

Hay un avance del 99 por ciento de cobertura de este programa en el estado 

Se inyectan 7 mil 500 mdp a economía de Durango con programa de Adultos Mayores: Iván Gurrola 

Se inyectan 7 mil 500 mdp a economía de Durango con programa de Adultos Mayores: Iván Gurrola 

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El programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores mantiene una amplia cobertura en Durango, con 200 mil derechohabientes y beneficiarios registrados a junio de 2026. 

El coordinador de regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega, destacó que estos resultados reflejan la importancia de los programas del Bienestar para garantizar un ingreso que contribuya a mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores. 

Iván Gurrola señaló  que la política social impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, coloca en el centro a quienes durante años trabajaron por sus familias y por el desarrollo del país.



“De acuerdo con las cifras, durante 2026 se contempla una inversión social de 7 mil 500 mdp para este programa que llegan directamente a miles de familias y contribuyen también a fortalecer la economía local, ya que la pensión se destina principalmente a cubrir necesidades como alimentación, medicamentos y otros gastos cotidianos”, señaló el edil morenista. 




A inicios del mes de septiembre se empezó a pagar el  quinto bimestre del año, con lo que cada adulto mayor registrado en este programa recibió un apoyo de 6,400 pesos.





               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Pensión para el Bienestar Iván Gurrola Adultos Mayores programa, Durango,, economía, familias

               

                
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