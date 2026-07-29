Se levanta pavimento en accesos a fraccionamientos San Ángel y Paseo del Bosque, en Durango

Vecinos de zonas habitacionales ubicadas rumbo a la salida a Mazatlán denunciaron daños en el pavimento de acceso a los fraccionamientos San Ángel y Paseo del Bosque, los cuales representan un riesgo.

Narraron que el martes se levantó parte del pavimento, por lo que se cerró el acceso, quedando únicamente un carril para poder pasar.

Ante ello, hicieron un llamado a las autoridades para que se resuelva esta situación ya que temen que el daño pueda aumentar o que se pudiera estar formando algún socavón, lo que incrementaría el riesgo.

Habilitar esta calle es necesario ya que representa prácticamente la única vía por la cual los habitantes de esta zona de la ciudad pueden acceder a sus viviendas, pero también la utilizan camiones de carga pesada.