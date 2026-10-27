Se llevan camioneta estacionada afuera de una vivienda, en Durango

Una camioneta que se encontraba estacionada en el exterior de un domicilio, fue robada durante las primeras horas de este martes 27 de octubre, en la colonia IV Centenario, de la ciudad de Durango, situación que fue reportada a las autoridades para solicitar su localización.

El robo fue denunciado alrededor de las 06:30 horas por Laisha Guadalupe, quien informó que la unidad había sido sustraída de la calle 16 de Septiembre, cerca de su cruce con prolongación Bravo.

Se trata de una camioneta de la marca Ford, línea EcoSport, modelo 2004, de color blanco, con placas de circulación del estado de Durango, la cual había sido dejada estacionada afuera de la vivienda, sin que hasta el momento se conozcan las circunstancias en las que fue sustraída.

Tras percatarse de que el vehículo ya no se encontraba en el lugar, se realizó el reporte correspondiente al sistema de emergencias, a fin de que las corporaciones de seguridad tomaran conocimiento del robo y se iniciaran las acciones para tratar de localizar la camioneta e identificar a quien resulte responsable.