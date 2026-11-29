Un ciudadano fue víctima del robo de equipo de cómputo y accesorios que llevaba en el interior de su automóvil, cuyo valor en conjunto asciende aproximadamente a 37 mil pesos.

El incidente fue reportado durante la tarde de este sábado por Mario Alberto, quien manifestó que había dejado estacionado su vehículo antes de descubrir el hurto.

Se trata de un automóvil de la marca Hyundai, línea i10, de color blanco, del cual fueron sustraídas dos computadoras portátiles que el afectado utilizaba para desempeñar sus actividades laborales.

Una de las computadoras tiene un valor aproximado de 25 mil pesos, mientras que la segunda está valuada en 10 mil pesos.

Los responsables también se apoderaron de una mochila en la que se encontraban accesorios de cómputo con un valor estimado de dos mil pesos.

El afectado se percató del robo al llegar a su domicilio y aproximadamente a las 18:30 horas solicitó el auxilio policial desde el fraccionamiento Loma Bonita II.

Aunque el incidente fue clasificado como robo al interior de vehículo, en el reporte no se especificó si los responsables rompieron algún cristal para apoderarse del equipo.