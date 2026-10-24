Se mantendrá la actividad legislativa durante el proceso electoral: Jugocopo

El Congreso del Estado mantendrá su actividad legislativa durante el proceso electoral de 2027, con el compromiso de avanzar en la dictaminación de iniciativas y evitar que las campañas reduzcan el trabajo de las Comisiones.

Así lo afirmó Alejandro Mojica Narváez, diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), quien señaló que tan solo la semana previa se dictaminaron 18 iniciativas en Comisiones y que la agenda continuará con reuniones de las Comisiones de Salud y Justicia, entre otras actividades relacionadas con asuntos públicos, cuentas municipales y el paquete económico.

Respecto al proceso electoral local, cuyo inicio está calendarizado para el 1 de noviembre, Mojica Narváez llamó a confiar en las instituciones y pidió que las precampañas y campañas se desarrollen con transparencia, rendición de cuentas y fiscalización de los recursos.

Sobre la posibilidad de que algunos diputados busquen otro cargo o la reelección, indicó que se trata de un derecho político y que no existe obligación de separarse del puesto para competir. Explicó que la función legislativa no implica manejar recursos públicos, por lo que cada representante deberá decidir si solicita licencia, como ocurrió en el proceso anterior.

El diputado Presidente de la Jugocopo descartó que la contienda electoral necesariamente politice o paralice al Congreso, aunque reconoció que en legislaturas anteriores la actividad disminuyó durante las campañas. Por lo que se buscará mantener la dinámica de las Comisiones y avanzar en propuestas de todas las fuerzas políticas, al considerar que una iniciativa debe valorarse por su contenido y no por quién la presenta.