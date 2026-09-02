Se mantiene al alza la venta de vehículos nuevos en Durango

El mercado automotriz de Durango registró un crecimiento acumulado de 6.4 por ciento en la compra de vehículos nuevos de enero a julio de 2026, comparado con el mismo periodo del año pasado, informó el presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores de Durango A.C., Guillermo Falomir Russek.

Refirió que durante el periodo en mención, la entidad contabilizó siete mil 006 adquisiciones de automóviles cero kilómetros , 419 unidades más respecto a las seis mil 587 registradas de enero a julio de 2025.

La demanda estatal se concentró principalmente en vehículos de usos múltiples, camiones ligeros, compactos y subcompactos , categorías que sostienen la mayor parte de las operaciones registradas en la entidad.

El volumen acumulado representa el 0.8 por ciento de los 843 mil 656 vehículos ligeros nuevos distribuidos en todo el país, y coloca a Durango en la posición 27 del ranking nacional , de acuerdo con cifras de la consultora Urban Science elaboradas para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).