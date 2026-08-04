'Se mantienen estables precios de alimentos básicos', afima Canaco Durango

El precio de diversos productos de la canasta básica se ha mantenido estable durante las últimas semanas, informó el representante de los mercados de abastos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Reynaldo Dozal.

“De la canasta básica, afortunadamente, tenemos buen precio en todo lo que es chiles, tomates, cebollas por producción local. El huevo andaba muy barato; acaba de subir porque, si bien es cierto que al productor le cuesta 22 pesos el costo de producción y andaba a 16, estaba perdiendo. Ya se pusieron de acuerdo, ya lo subieron”, indicó.

No obstante, reconoció que el costo al consumidor sí ha ido en aumento.

“Si hablamos de la semana pasada de 17 pesos y la próxima semana se espera en 34, pues es un 100 por ciento de aumento. Pero aún sigue siendo un precio muy económico por 18 unidades, entonces no es caro”.

“Creo yo que 34 pesos no nos debe asustar porque no es un extremo. Acuérdense de que el huevo ha llegado a valer 100 pesos, ahí sí estamos viendo que es algo ya inalcanzable, pero 34 pesos, equivalente a poco menos de dos pesos por unidad, no es caro, no es caro en el mercado”, manifestó.

Asimismo, reportó que el aguacate se comercializa a un precio bajo, de entre 45 y 50 pesos, mientras que el limón también es de temporada.

Refirió que, aunque el precio es mejor, el volumen de compra de productos básicos se mantiene, ya que, al ser alimentos de primera necesidad, los consumidores los adquieren aunque cuesten más, por lo que la compra es constante.

Enfatizó que lo ideal es una estabilidad en el costo de producción y el que se da al consumidor, ya que es positivo para el mercado.

“Creo yo que se debe estabilizar porque todos los extremos son malos. Muy barato, el productor pierde, deja de atender su producción y después se viene la escasez, entonces es mejor que todos ganemos aunque sea poquito, pero que haya un equilibrio en la balanza, manifestó.