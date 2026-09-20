'Se me salió la cadera': Alejandra Guzmán suspende concierto y reaparece cantando tras salir del hospital

Lo que comenzó como una noche de rock terminó con Alejandra Guzmán rumbo al hospital, luego de que sufriera una luxación de cadera durante un concierto ofrecido en Veracruz.

El accidente ocurrió la noche del sábado 19 de septiembre en el World Trade Center de Boca del Río, cuando la cantante apenas iniciaba su presentación. Mientras realizaba uno de sus movimientos sobre el escenario, comenzó a tener dificultades para mantenerse de pie y tuvo que recibir ayuda de sus bailarines.

Aunque en un primer momento intentó continuar con el espectáculo, el dolor terminó por impedírselo.

“Perdónenme, pero se me salió la cadera”, explicó la intérprete frente al público, antes de solicitar la presencia de un médico y una ambulancia.

Paramédicos ingresaron al escenario para atenderla y posteriormente la trasladaron en camilla a un hospital. La producción pidió paciencia a los asistentes mientras se conocía el estado de salud de la artista; sin embargo, minutos más tarde se confirmó que el concierto no podría continuar.

“Ya me la acomodaron”

Horas después, Alejandra Guzmán reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y confirmar que el problema había sido atendido.

“Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien”, comunicó la llamada Reina del Rock, quien también agradeció al médico que la atendió y las muestras de cariño recibidas después del percance.

Lejos de mostrarse preocupada, la cantante conservó el sentido del humor que la caracteriza y hasta adaptó uno de sus temas para bromear sobre las piezas de titanio que lleva en el cuerpo.

“Ten cuidado con el corazón, con el titanio y con todo lo demás. Alzas la pata y se te puede falsear la cadera”, cantó desde el hospital.

Guzmán aseguró que “nada se rompió” y señaló que la presentación en Veracruz no quedó cancelada definitivamente, sino “en pausa”, por lo que se espera que sea reprogramada. Hasta el momento no se ha anunciado una nueva fecha.

Alejandra Guzmán tiene prótesis de titanio

La cantante ha enfrentado diferentes problemas de salud y varias intervenciones quirúrgicas durante los últimos años. Entre ellas se encuentran procedimientos en la cadera, donde le fueron colocadas prótesis de titanio.

Incluso durante marzo de 2026 trascendió que había sufrido otro percance relacionado con una de esas prótesis. Esta vez, pese al aparatoso traslado y la preocupación entre los asistentes, la propia artista confirmó que se encuentra fuera de peligro.