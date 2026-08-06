¿Se mojó tu celular? Meterlo en arroz podría ocasionarle más daños; esto debes hacer

Una caída accidental en el lavabo, un vaso derramado o simplemente quedar expuesto a una lluvia intensa puede convertir el celular en una fuente inmediata de preocupación. En esos momentos abundan los remedios caseros que prometen absorber la humedad y devolver el equipo a la normalidad, aunque algunos podrían empeorar la situación.

Uno de los consejos más populares consiste en sumergir el teléfono en un recipiente o bolsa con arroz. Sin embargo, fabricantes de dispositivos móviles desaconsejan esta práctica y advierten que actuar con desesperación puede ocasionar daños adicionales.

También te puede interesar: ¿Cómo configurar tu celular para poder rastrearlo si te lo roban? Guía para Android y iPhone

¿Por qué no debes meter el celular en arroz?

Apple señala expresamente que colocar un iPhone mojado en arroz puede permitir que pequeñas partículas entren al conector y dañen el dispositivo. Además, el cereal no garantiza que la humedad acumulada en los componentes internos sea eliminada.

También deben evitarse secadoras de cabello, hornos, radiadores, aire comprimido y cualquier otra fuente de calor. Las temperaturas elevadas pueden afectar la batería, las juntas, la pantalla y otros componentes sensibles.

Tampoco es recomendable introducir cotonetes, servilletas, papel o algún objeto en el puerto de carga, pues podrían dejar residuos, doblar los contactos o empujar la humedad hacia el interior.

IA

¿Qué hacer si el teléfono se moja?

Lo primero es desconectarlo de cualquier cable y, si el modelo no cuenta con resistencia al agua, apagarlo cuanto antes. Samsung recomienda retirar la tarjeta SIM, la memoria externa y la batería cuando esta sea desmontable.

Después debe secarse la superficie con un paño limpio, suave y sin pelusa. El equipo puede colocarse con el puerto de carga orientado hacia abajo en un sitio seco, fresco y con circulación de aire, lejos del sol directo.

También te puede interesar: ¿Te despiertas cansado? El problema podría estar en dónde dejas tu celular al dormir

No debe conectarse nuevamente hasta que esté completamente seco. Apple recomienda esperar al menos cinco horas antes de utilizar un cable de carga en algunos modelos, aunque la humedad puede tardar hasta 24 horas en desaparecer. Si el celular muestra una alerta de líquido, lo prudente es esperar y probar nuevamente más tarde.

La resistencia al agua tampoco representa una protección permanente. Los sellos pueden deteriorarse con el uso, las caídas y reparaciones anteriores; además, líquidos como refresco, café, agua salada o jabonosa pueden dejar residuos corrosivos.

Si el dispositivo se apaga, se calienta, presenta manchas en la pantalla, sonido distorsionado o continúa detectando humedad, deberá ser revisado por un centro de servicio.

Aunque vuelva a funcionar, la corrosión interna puede manifestarse días después.