Se observa en Durango una ausencia de turistas de Sinaloa

Este año se ha notado la ausencia de turistas provenientes de Sinaloa, reconoció el presidente del Clúster de Turismo, Jorge Muñoz.

Al hacer un balance de las vacaciones, expuso que en años anteriores era visible la presencia de turistas del vecino estado, pero en esta ocasión no se observa igual.

“Desafortunadamente nos sigue haciendo falta la gente de Sinaloa, los turistas, aquellos visitantes que venían de Sinaloa y que nos hacían parte de esta ocupación tanto en la ciudad como en los centros ecoturísticos”, indicó.

Y es que, este año se observó una afluencia inferior. “Yo creo que un 30 por ciento, si no es que un poquito más. Sí se ha notado, incluso hasta en Nombre de Dios, a donde llegaban autobuses llenos de sinaloenses, se ha notado mucho la ausencia”, admitió.

Dijo que este es uno de los principales lugares de donde llegan visitantes a Durango . “Sigue siendo el principal, aunque también Zacatecas, Aguascalientes, algo de Coahuila, Chihuahua nos siguen visitando. De todas formas según las estadísticas y la encuesta que hicimos, el sinaloense sigue siendo todavía el número uno de los principales visitantes aquí a la capital”, resaltó.

Refirió que en las cabañas hubo un repunte del 60 por ciento y se espera que todavía se alcancen buenos números ya que, aunque regresaron a la escuela los alumnos de universidades, la mayoría de los estudiantes vuelve hasta el 31 de agosto, por lo que aún se espera un ligero repunte los fines de semana.