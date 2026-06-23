Se pronostican hasta 25% más lluvias este año en Durango, alerta Consejo Estatal de Protección Civil

Para la presente temporada de lluvias se pronostican para Durango hasta un 25 por ciento más precipitaciones, con relación al promedio histórico, de acuerdo con el pronóstico presentado por la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua.

En tal sentido, se espera que el territorio estatal reciba abundantes precipitaciones pluviales, de entre un 10 y hasta un 25 por ciento por arriba de los promedios históricos, principalmente con lluvias que pudieran ser torrenciales durante los meses de agosto y septiembre.

Ante ello, se activó el Consejo Estatal de Protección Civil y se trazaron estrategias de prevención, atención de emergencias y recuperación, ante fenómenos hidrometeorológicos que puedan presentarse en los próximos meses.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada, informó que el tiempo es un factor fundamental en la atención de emergencias y desastres, por lo que convocó a los miembros del consejo a permanecer en alerta y preparados para trabajar de forma coordinada y oportuna, para fortalecer la capacidad de respuesta y seguridad de las familias duranguenses.

Por su parte, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, informó que la intención es actuar con oportunidad y mantener como prioridad la seguridad de los duranguenses.

Coincidieron en que la atención a esta temporada de lluvias exige una respuesta organizada y que, a través del Consejo Estatal de Protección Civil, se fortalece la red de colaboración entre los tres órdenes de gobierno y las instituciones de auxilio para enfrentar cualquier eventualidad que pudiera presentarse.