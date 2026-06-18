¿Se puede rentar el Castillo de Chapultepec como lo hizo la FIFA?

La cena de gala organizada por la FIFA en el Castillo de Chapultepec, como parte de las actividades previas al Mundial de 2026, despertó una pregunta entre miles de personas...

¿cualquier ciudadano lo puede rentar?

La duda surgió luego de que se diera a conocer que la FIFA utilizó el histórico inmueble para recibir a invitados especiales, directivos y personalidades relacionadas con la Copa del Mundo. Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el organismo realizó un pago superior al millón de pesos por el uso del espacio , lo que incrementó el interés sobre las condiciones necesarias para acceder al recinto.

Un recinto histórico con reglas muy específicas

Aunque muchas personas identifican al Castillo de Chapultepec únicamente como la sede del Museo Nacional de Historia, la realidad es que sí existe la posibilidad de solicitar el uso de algunos espacios para la realización de eventos especiales.

Sin embargo, no cualquier actividad puede llevarse a cabo dentro del inmueble. Debido a su valor histórico y cultural, las autoridades mantienen estrictos controles sobre el tipo de eventos que pueden ser autorizados. La prioridad siempre es la conservación del patrimonio y la protección de las instalaciones.

De acuerdo con los lineamientos vigentes, las solicitudes suelen evaluarse caso por caso, considerando factores como el objetivo del evento, la cantidad de asistentes, la logística requerida y el posible impacto sobre las áreas históricas del recinto.

¿Qué tipo de eventos sí podrían ser autorizados?

Las actividades que tienen mayores posibilidades de obtener autorización son aquellas relacionadas con la promoción cultural, académica, científica o la difusión del patrimonio histórico.

Universidades, instituciones públicas, asociaciones civiles y organismos culturales pueden presentar propuestas para desarrollar conferencias, exposiciones, encuentros académicos o eventos que contribuyan a la divulgación histórica y artística.

La utilización del Castillo para la recepción organizada por la FIFA se realizó bajo un esquema especial autorizado por las autoridades correspondientes, siguiendo los procedimientos establecidos para el uso temporal de espacios patrimoniales. Según lo informado por autoridades federales, el organismo cubrió la cuota correspondiente para llevar a cabo la actividad.