¿Podrían unirse Polo y Odalys? Esto pasaría si los huracanes se fusionan frente a México

Los huracanes Polo y Odalys avanzan por el Pacífico y sus trayectorias han abierto una pregunta: ¿podrían acercarse lo suficiente para influir uno sobre el otro? Por ahora, el pronóstico señala un riesgo más concreto para México: Polo podría cruzar Baja California Sur a principios de la próxima semana todavía como huracán.

De acuerdo con la actualización del Centro Nacional de Huracanes de la mañana de este jueves 24 de septiembre, Polo comenzaba a alejarse de las costas del suroeste de México. Sin embargo, se prevé que durante el fin de semana cambie de dirección y avance hacia la península de Baja California.

La trayectoria proyectada lleva su centro sobre Baja California Sur entre el lunes 28 y el martes 29 de septiembre. Se trata de un pronóstico a varios días de distancia, por lo que tanto la ruta como la intensidad del huracán pueden cambiar.

¿Qué pasa con Odalys?

Odalys se encuentra mucho más al oeste. Aunque avanza en dirección general hacia el este y noreste, el pronóstico indica que perderá fuerza durante el fin de semana y podría convertirse en un sistema postropical a principios de la próxima semana.

Los dos ciclones pueden influir en sus movimientos si se acercan lo suficiente. A ese tipo de interacción se le conoce como efecto Fujiwhara: los sistemas pueden modificar su velocidad o trayectoria al girar bajo la influencia de sus respectivas circulaciones.

Eso no significa que necesariamente vayan a fusionarse. Los pronósticos disponibles este jueves mantienen separados los centros de Polo y Odalys, y no contemplan que formen un solo huracán. Tampoco sería correcto asumir que una eventual unión sumaría sus vientos y daría lugar a un ciclón más poderoso.

¿Cuáles serían las consecuencias para México?

La atención inmediata está puesta en Polo. Aunque su centro se aleja del litoral del suroeste mexicano, sus bandas de lluvia aún pueden causar inundaciones y deslaves, principalmente en zonas de Guerrero y Michoacán. El oleaje generado por el huracán también se extenderá hacia otras costas del Pacífico y, posteriormente, hacia Baja California Sur.

En la península, los efectos dependerán de la ruta que siga Polo y de la fuerza que conserve al acercarse. Si mantiene la trayectoria prevista, podría provocar lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje peligroso a principios de la próxima semana.

Por ello, la posibilidad de una interacción con Odalys merece seguimiento, pero no es una fusión confirmada ni el principal riesgo señalado en este momento. Para Baja California Sur, lo decisivo será observar cómo evoluciona Polo en los próximos avisos meteorológicos.