Se pueden rechazan permisos para puestos en banquetas y áreas verdes de Durango: Regidor

Las solicitudes para la venta en la vía pública en el municipio de Durango que pueden ser rechazadas son aquellas que buscan colocar puestos o infraestructura sobre banquetas o áreas verdes. En cambio, las que contemplan su instalación en cajones de estacionamiento tienen mayores posibilidades de ser aprobadas.

Los puestos no deben obstruir espacios públicos para que las personas puedan transitar sin problemas. Por ello, se les puede hacer la observación correspondiente para que cumplan con el reglamento y no excedan el espacio autorizado, que generalmente corresponde a un cajón de estacionamiento.

El regidor y presidente de la Comisión de Actividades Económicas, Ariel Maa López, expresó: "Recordemos que la propia comisión dictamina este tipo de permisos, ya sea en positivo o en negativo, siempre y cuando no estén en una banqueta ni en un área verde".

La respuesta a cada solicitud también toma en cuenta los dictámenes del personal de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y del Departamento de Vialidad, con el fin de evitar que los puestos se instalen cerca de esquinas, líneas amarillas o en calles con espacio reducido.

PERMISO DE MESAS Y SILLAS

En el caso de los puestos que, dependiendo de su giro, requieran mobiliario como mesas y sillas, sí es posible autorizar su instalación.

Al respecto, el regidor señaló: "Sí se autoriza. Ellos pagan por cada mesa y por cada silla que desean instalar. Hay que decirlo también, pues algunos solo tienen permiso para una mesa y no regularizan ni modifican su permiso".

Para autorizar las solicitudes también se toman en cuenta los giros comerciales, con el propósito de evitar que exista otro negocio similar en la misma cuadra.

Son los inspectores quienes deben supervisar que todos los comerciantes cumplan con las condiciones establecidas en sus permisos y con los dictámenes emitidos por la Comisión de Actividades Económicas.

El personal de Inspección puede realizar exhortos para que los puestos se ajusten a las condiciones autorizadas o, en caso de incumplimiento reiterado, proceder a su retiro.

Respecto al incidente ocurrido el fin de semana, en el que un vehículo chocó contra un puesto en la colonia 16 de Septiembre, se aclaró que se trató de un accidente, ya que el conductor del taxi perdió el control de la unidad y el hecho no estuvo relacionado con la ubicación del puesto.

De acuerdo con el regidor, el puesto cuenta con permiso para realizar actividad económica los sábados y domingos, además de cumplir con el reglamento vigente.