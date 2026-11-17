Durango registró una reducción superior al 85 por ciento en la superficie afectada por incendios forestales durante el 2026, al pasar de 103 mil hectáreas el año pasado a 14 mil 735 en la temporada que acaba de concluir.

Además, aunque se contabilizaron 319 siniestros, una cifra similar a la de otros años, ninguno permaneció activo por más de 24 horas, un resultado que contrasta con los incendios que en 2025 llegaron a extenderse durante casi 20 días.

FACTORES

Con este balance, la entidad quedó fuera de los primeros 10 lugares nacionales por superficie dañada y se ubicó aproximadamente en la posición 12 en ese indicador, mientras que por número de incendios ocupó el séptimo sitio. Durante años, Durango había figurado entre los estados con mayor afectación, incluso en los primeros cuatro lugares, debido a la extensión de sus recursos forestales y su ubicación en la Sierra Madre Occidental.

Claudia Hernández Espino, secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente a nivel estatal, atribuyó la disminución a una combinación de factores, entre ellos las lluvias tempranas, la coordinación entre las autoridades estatales y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), así como la capacidad de respuesta de las brigadas y la participación de comunidades forestales.

La funcionaria explicó que el estado mantuvo durante este año sus 13 brigadas estatales y trabajó adicionalmente con cinco brigadas en coordinación con la Conafor. A estas se sumaron grupos voluntarios de ejidos, comunidades y predios forestales, cuyos integrantes reciben capacitación y, en la medida de las posibilidades, herramientas para atender los siniestros en sus territorios.

Hernández Espino destacó que algunas comunidades también cuentan con tecnología para detectar oportunamente los incendios, mediante cámaras que en ciertos casos incorporan herramientas de inteligencia artificial. Estos sistemas permiten identificar los puntos de riesgo y movilizar recursos con mayor rapidez, una ventaja importante en una entidad con extensas zonas boscosas y áreas de difícil acceso.

La Secretaria señaló que el año pasado se registraron incendios que permanecieron activos durante casi 20 días, como ocurrió en algunas zonas de Tamazula, donde las condiciones de acceso complicaron las labores de combate y la lluvia terminó siendo determinante para su control. En contraste, durante 2026 todos los siniestros fueron atendidos y controlados en menos de un día.

Comportamiento por municipios

Por municipios, Mezquital concentró la mayor afectación, seguido de Pueblo Nuevo y la zona serrana del municipio de Durango. Sin embargo, una de las particularidades de esta temporada fue la presencia de incendios en áreas cercanas a la periferia de la capital, particularmente en los alrededores de Chupaderos, Casablanca y La Ferrería.

Refirió que la atención de esos puntos representó un reto operativo debido a la distancia de las brigadas forestales, pues la más cercana se encontraba en El Tecuán, a unos 45 minutos de la capital, por lo que fue necesario sumar el apoyo de Protección Civil Municipal para responder a los reportes. Ante esa experiencia, la Secretaría prevé reubicar esa brigada en sus propias instalaciones, con el propósito de mejorar los tiempos de atención en esa zona.

Hernández Espino indicó que, aunque oficialmente la temporada crítica de incendios forestales puede darse por concluida, no se descarta que ocurra algún siniestro antes de terminar el año. La vigilancia continuará hasta diciembre, pero consideró que el periodo de mayor riesgo ya pasó y que el balance de 2026 es favorable frente a los resultados de temporadas anteriores.