Se registra una caída de 7% en colocación de créditos para vivienda en Durango

La colocación de créditos para vivienda en Durango registra una caída de siete por ciento, en comparación con el periodo anterior; y se prevé que la contracción pueda alcanzar entre un 15 y un 20 por ciento al cierre del presente año 2026, advirtió el expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Salvador Chávez Molina.

Explicó que, aunque la meta inicial del programa operativo anual contemplaba la asignación de poco más de 13 mil créditos, se estima que se logrará ejercer únicamente alrededor de 11 mil financiamientos en total en el año.

Esta cifra contempla la suma de los créditos otorgados por organismos como el Infonavit, el Fovissste y las instituciones bancarias.

“Estamos hablando de que ahorita traemos una caída de un siete por ciento. Si seguimos con esta tendencia, la caída va a llegar al 15, 20 por ciento. Es decir, traíamos 13 mil créditos para colocar en el programa, que es una meta ambiciosa, y lo más seguro es que, dada la tendencia que llevamos, vamos a llegar a 11 mil”, indicó.

Entre los factores que están incidiendo, destacó el alto costo de escrituración, ya que Durango está entre los más caros del país, donde la escrituración representa más del nueve por ciento del valor total de la operación inmobiliaria, una cifra considerablemente superior a la de estados vecinos.

Y comparó con Chihuahua, donde los trámites de escrituración, incluyendo el trámite del crédito, representan aproximadamente un cinco por ciento del valor total del inmueble.