Durango

SUPERCARRETERA DURANGO-MAZATLÁN

Se registran 2 asaltos en la supercarretera Durango-Mazatlán; ya se están investigando: Héctor Vela

El titular de la SGG insistió en que es una supercarretera segura, ya que hay vigilancia de las distintas corporaciones.

Se registran 2 asaltos en la supercarretera Durango-Mazatlán; ya se están investigando: Héctor Vela

Se registran 2 asaltos en la supercarretera Durango-Mazatlán; ya se están investigando: Héctor Vela

CLAUDIA BARRIENTOS
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Durante los últimos días se registraron dos asaltos en la supercarretera Durango-Mazatlán, donde se despojó a usuarios de sus vehículos, informó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela.

“Fueron dos casos en donde hubo un asalto. Yo sigo insistiendo que la carretera es segura, que la carretera tiene mucha vigilancia. Obvio, y esto lo hemos dicho siempre, esto no exime que cualquier individuo ahora ya incluso ni siquiera el crimen organizado, pueden ser hasta gavillas en lugares muy focalizados se dediquen a hacer eso, ahora para que finalmente la atención se fije en otras personas y no en ellos que son los que viven en esas zonas. Sin estigmatizar nada, simplemente es una mera especulación”, dijo.

Agregó que la Fiscalía del Estado ya está investigando este asunto para la identificación de los responsables y la recuperación de los bienes.

E insistió que es una supercarretera segura, ya que hay vigilancia de las distintas corporaciones.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: SUPERCARRETERA DURANGO-MAZATLÁN SÚPER HECTOR VELA VALENZUELA supercarretera, segura,, Héctor, asaltos

               

                
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