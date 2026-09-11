Se registran tres suicidios en un día, en Gómez Palacio

Tres personas perdieron la vida por suicidio durante diferentes hechos registrados el jueves 10 de septiembre en Gómez Palacio, situación que movilizó a corporaciones policiacas, cuerpos de emergencia y personal de la Vicefiscalía de la Región Laguna.

Localizan a mujer sin vida

El primer caso ocurrió aproximadamente a las 05:00 horas en el ejido La Aurora, donde fue localizada sin vida una mujer de iniciales E.A.C., de 46 años de edad. Un familiar encontró a la mujer y solicitó ayuda a través del número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio y, tras revisar a la mujer, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Familiares señalaron a las autoridades que la mujer tenía programada una intervención médica dentro de aproximadamente dos semanas , sin que se reportaran otros problemas de salud.

Problemas emocionales

Horas después, cerca de las 10:00, se registró un segundo caso en el fraccionamiento Casa Blanca, donde fue encontrado sin vida un hombre de iniciales E.M.R., de 44 años. Un familiar acudió a buscarlo y, al no obtener respuesta, solicitó la presencia de las autoridades, quienes posteriormente confirmaron el fallecimiento.

De acuerdo con los primeros datos recopilados durante las investigaciones, familiares indicaron que el hombre atravesaba por problemas emocionales relacionados con una separación sentimental. La información preliminar establece que su fallecimiento también corresponde a una muerte por suicidio.

Otro hombre se autolesiona

El tercer hecho fue reportado aproximadamente a las 16:00 horas en la colonia Tierra y Libertad, donde vecinos alertaron a familiares del hombre de iniciales M.H.R., de 61 años, luego de localizarlo sin vida en un inmueble que frecuentaba. Las primeras indagatorias también apuntaron a una autolesión; familiares señalaron que recientemente enfrentaba problemas personales.

En los tres casos intervino personal de la Vicefiscalía Región Laguna para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado de los cuerpos para los estudios de ley.

LÍNEA DE AYUDA

Ante una crisis emocional o pensamientos suicidas, se recomienda buscar ayuda profesional inmediata; en México está disponible la Línea de la Vida, 800 911 2000, las 24 horas del día.