Se reportan hasta 25 siniestros al día en Durango: Amasfac

Durante el presente año 2026, la capital del estado registra un promedio de entre 20 y 25 eventualidades o siniestros viales diarios, de los cuales el 20 por ciento se encuentra vinculado con motociclistas, informó el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), Alberto Sifuentes.

A pesar de la alta incidencia de percances en las vialidades y de que la legislación establece la obligatoriedad de contar con una protección vehicular, la contratación de seguros en el mercado se mantiene estancada en un aproximado del 23 por ciento del parque vehicular total.

Esto significa que únicamente uno de cada cuatro automóviles y unidades que circulan por las calles cuenta con una póliza vigente.

Explicó que, si bien existen opciones accesibles, como las pólizas de responsabilidad civil obligatoria que rondan desde los mil 500 pesos anuales y ofrecen sumas aseguradas para resolver conflictos viales, aún se registra una baja contratación debido a factores arraigados en la sociedad.

“El principal factor es la cultura, yo creo que en Durango históricamente no había sido un requisito. No había estado formando parte de todos estos elementos que están alrededor de la compra de un vehículo, pero yo creo que también ha sido un buen paso, el que ya esté colocado en la ley el que todos debemos de contar con un seguro”, manifestó.