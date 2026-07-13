Se requieren 4 mil 888 pesos al mes por persona para no caer en pobreza: INEGI

Una persona que vive en una zona urbana necesitó durante junio de este año un ingreso mensual de al menos cuatro mil 888.22 pesos para no encontrarse en condición de pobreza por ingresos; si una familia tiene cuatro integrantes requieren un ingreso familiar de 19 mil 552 pesos.

Para no caer en pobreza extrema, una persona requirió dos mil 553.37 pesos, y una familia de cuatro integrantes requiere un ingreso mensual de 10 mil 212, obtener meos es formar parte de la pobreza extrema de acuerdo con la actualización de las Líneas de Pobreza publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las cifras representan un incremento respecto a diciembre de 2025, cuando el umbral para no ubicarse en pobreza por ingresos era de cuatro mil 818.14 pesos por persona al mes en zonas urbanas, mientras que para evitar la pobreza extrema se requerían dos mil 467.15 pesos.

En el ámbito rural, el ingreso mensual necesario para no caer en pobreza por ingresos pasó de tres mil 451.13 pesos en diciembre del año pasado a tres mil 503.97 pesos en junio de 2026. Para evitar la pobreza extrema, el monto aumentó de mil 854.39 a mil 907.63 pesos por persona.

El reporte del INEGI señala que estos montos corresponden al valor monetario de las canastas alimentaria y no alimentaria, utilizadas como referencia para determinar si los ingresos de la población son suficientes para cubrir sus necesidades básicas y para la medición oficial de la pobreza multidimensional.

Durante junio, el costo de la canasta alimentaria registró un incremento anual de 4.6 por ciento en las zonas urbanas y de 3.1 por ciento en las rurales, mientras que la canasta total, que incluye alimentos y otros bienes y servicios, aumentó 3.9 por ciento en el ámbito urbano y 3.4 por ciento en el rural.

Entre los productos y servicios que más presionaron el costo de la canasta alimentaria destacaron los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, la papa y el jitomate, tanto en las zonas urbanas como rurales. En la canasta no alimentaria sobresalieron el transporte público, así como los gastos en educación, cultura y recreación en las ciudades.

El INEGI precisó que las Líneas de Pobreza se actualizan mensualmente con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor y constituyen el referente oficial para determinar el ingreso mínimo que requiere una persona para cubrir sus necesidades esenciales.