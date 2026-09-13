Se reúnen madres buscadoras de Durango con gobernadora interina de Sinaloa

Finalmente, madres buscadoras de Durango lograron reunirse con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, quien fue designada el pasado 25 de agosto por el Congreso local.

Es la primera vez que logran un encuentro con la autoridad estatal, por lo que las integrantes del Colectivo Buscando Emilios reconocen que ser escuchadas representa un paso importante en la búsqueda de sus seres queridos.

La reunión se realizó el pasado 12 de septiembre, donde participaron los colectivos de Sinaloa y uno de Durango.

El momento fue compartido por el colectivo Buscando Emilios a través de sus redes sociales, pues son varias las integrantes que buscan a un familiar en Sinaloa.

“Hoy pudimos expresar nuestras necesidades, nuestras preocupaciones y, sobre todo, la urgencia de que nuestras familias sean atendidas con sensibilidad, coordinación y verdadera voluntad de búsqueda”, dice la publicación.

Agradecieron a la autoridad por el tiempo, la disposición y la apertura para escucharlas, ya que en Sinaloa buscan a 40 duranguenses.

Hasta el momento, han realizado varias visitas en coordinación con el Consejo Estatal de Búsqueda de Personas para realizar búsquedas en campo y dar seguimiento a las investigaciones.