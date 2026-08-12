Se roban motocicleta modelo 2027 del estacionamiento de Coppel, en Centro de Durango

Apenas cinco días le duró el gusto de estrenar motocicleta a un joven en la ciudad de Durango, pues la tarde del martes descubrió que alguien se la había robado de un estacionamiento ubicado en la Zona Centro.

El afectado, identificado como Jesús Omar, realizó el reporte aproximadamente a las 16:00 horas del martes 11 de agosto, luego de acudir al lugar donde había dejado estacionada su unidad y descubrir que ya no se encontraba.

Se trata de una motocicleta de la marca Italika, modelo 2027, de color negro, la cual todavía no contaba con placas de circulación debido a que, según manifestó el propietario, apenas la había comprado cinco días antes.

El vehículo se encontraba en el estacionamiento de una tienda Coppel, por la calle Patoni, cerca del cruce con Negrete, cuando una persona desconocida presuntamente aprovechó para llevárselo sin autorización de su dueño.

Luego de descubrir el robo, Jesús Omar pidió prestado un teléfono celular a una empleada del establecimiento para comunicarse y solicitar apoyo. Posteriormente se retiró del lugar, de acuerdo con la información recabada tras el reporte.

En el estacionamiento existen cámaras de videovigilancia que podrían haber registrado el momento en que fue sustraída la motocicleta; sin embargo, las grabaciones deberán ser solicitadas mediante el procedimiento correspondiente para que puedan ser revisadas como parte de la investigación.

El propietario proporcionó las características y número de serie de la motocicleta para facilitar su búsqueda. El caso quedó registrado como robo de vehículo y se espera que las imágenes disponibles permitan obtener datos sobre la persona que se llevó la unidad.