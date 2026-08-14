'Se rompió la comunicación entre autoridades de Durango y Zacatecas ': Héctor Vela

Desde hace casi dos años se rompió la comunicación entre autoridades de Durango y Zacatecas, bajo el esquema que se tenía anteriormente a través del cual se coordinaban en materia de seguridad, reveló el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Héctor Vela Valenzuela.

“No hemos hablado con ellos, como que se rompió la comunicación. Yo ayer en algunos medios lancé una convocatoria, lamentablemente por medios, no lo he hecho tampoco en lo personal, para que podamos sentarnos a arreglar las cosas, para que podamos sentarnos como lo hacíamos en el pasado cuando firmamos el convenio de colaboración, a compartir inteligencia, a establecer acciones tendientes a acomodar las partes fronterizas”, indicó.

Y es que, hay zonas que requieren especial atención. “Los límites de Durango no son solo ahí adelante de Vicente Guerrero, no, tenemos límites acá por la sierra de Valparaíso, Zacatecas, con Mezquital, Durango, en donde sí ha habido problemas. Ustedes se dieron cuenta también hace algunas semanas ahí en el área de San Buenaventura y Curachitos, tuvimos un desplazamiento que por fortuna, gracias a Dios, se logró contener rápidamente y ahorita están las actividades normales. Eso ha hecho también que se hayan generado nuevos destacamentos de Policía Estatal, Ejército y Guardia Nacional en aquellas zonas, y hoy por hoy tenemos todo tranquilo, pero esas son las partes difíciles”.

“La carretera Durango-Vicente Guerrero, el límite no tiene mayor problema. El problema es donde hay posibilidades de que se infiltre gente, que es lo que no queremos”, declaró.

Reconoció que desde hace año y medio o dos años no se han reunido, y reiteró que no se puede permitir una actitud grosera en la comunicación.