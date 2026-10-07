Se seguirá alertando ante posibles contingencias por lluvias en Durango: PC

Los llamados y alertas que se brindan a la sociedad para que se encuentre prevenida ante posibles contingencias, ya sea por lluvias o cualquier otra situación meteorológica, tienen como objetivo evitar pérdidas humanas y materiales, y se basan en un monitoreo nacional y local.

En el caso de las medidas de prevención que se emiten por parte de las dependencias de Protección Civil, estas se realizan a partir del monitoreo continuo y la coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que, si es necesario, se activan los operativos de prevención.

“Conagua es quien nos emite los alertamientos desde nivel nacional y luego local, y de ahí tomamos nosotros la información para poder hacer las cosas de manera efectiva”, expresó Gustavo Paredes Moreno, titular de la Dirección de Protección Civil Municipal.

Aclaró que se seguirá alertando a la sociedad sobre posibles contingencias, porque de eso se trata la Protección Civil.

“Para nosotros es mejor, y es un dicho que tenemos a nivel nacional en Protección Civil, es mejor desmovilizar a la gente a que nos llegue una contingencia que nos arrase con nuestra ciudad. Entonces, para nosotros eso es algo por un protocolo normal”.

Dijo que se seguirá aplicando el protocolo que se tiene debidamente establecido en tres fases y que contempla el plan de contingencias por lluvias.

“Si nos llega otro alertamiento, lo volvemos a hacer de la misma forma. Aquí no podemos manejar tibiezas, ni podemos ser omisos”, precisó.

Fue la semana pasada cuando se había pronosticado una gran cantidad de lluvias en el municipio de Durango, por lo que se activaron diversos operativos de prevención, incluso a nivel estatal. Sin embargo, finalmente no se presentó ninguna contingencia, aunque se generaron críticas por parte de algunos sectores de la sociedad ante las alertas emitidas.