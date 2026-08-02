Se superan los 400 procesos parlamentarios en el segundo año

El Congreso del Estado concluirá el próximo 31 de agosto su segundo año de ejercicio, periodo en el que se desarrollaron más de 400 procesos parlamentarios relacionados con iniciativas, reformas, dictámenes y otros asuntos legislativos.

La Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) informó que durante este periodo la actividad legislativa se centró en la discusión y aprobación de diversos temas en materias como presupuesto, reformas legales, fortalecimiento institucional y atención a iniciativas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, además del seguimiento a asuntos considerados prioritarios para la entidad.

Entre los trabajos realizados se incluyen reformas a leyes estatales, la aprobación del paquete presupuestal correspondiente y la atención de propuestas derivadas de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, como parte de la actividad ordinaria del Poder Legislativo.

De acuerdo con la Jugocopo, el periodo que concluye estuvo marcado por la construcción de acuerdos entre las distintas fracciones parlamentarias para avanzar en la aprobación de diversos asuntos sometidos al Pleno, bajo un esquema de diálogo entre las fuerzas políticas.

Con el cierre del segundo año legislativo, el Congreso se prepara para la renovación de la presidencia de la Junta y el inicio del siguiente periodo de trabajo, previsto a partir del 1 de septiembre.