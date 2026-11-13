Se suspenden los pagos de la Pensión del Bienestar la próxima semana, ¿cuándo se reanudan? 

Hace ya unas semanas, la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, así como algunos otros programas sociales de México, comenzaron su distribución de pagos correspondiente al mes de noviembre, siendo este el último del año. Sin embargo, se informó que la próxima semana habrá una suspensión de depósitos, por lo que se pide a la ciudadanía tomar sus debidas precauciones.

Fue el pasado martes 3 de noviembre cuando la Pensión para Adultos Mayores, así como la Pensión para Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para Madres Trabajadoras comenzó con la dispersión del recurso correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre.

Al igual que en ocasiones anteriores, los pagos de estos programas sociales se realizan a las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios, y se distribuyen en orden alfabético, de acuerdo con la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Tras dos semanas de dispersión, a través de la Secretaría del Bienestar y del Banco del Bienestar, se dio a conocer que los pagos tendrían una pausa la próxima semana, por lo que se pide a los beneficiarios a quienes aún falta su pago estar atentos a las fechas que les corresponden.

¿Cuándo suspenderán pagos?

Tal como marca el calendario oficial de depósitos, publicado unos días antes de que comenzara la actual dispersión, el lunes 16 de noviembre se suspenderán los depósitos a beneficiarios, por lo que dentro del calendario no se contempla ninguna letra del abecedario para ese día.

En esta ocasión, la suspensión de pagos corresponde al día de descanso obligatorio debido a lo establecido en la ley, en conmemoración al día de la Revolución Mexicana, que se recorre al lunes.

¿Cuándo reanudan los depósitos?

El Banco del Bienestar aclaró que la suspensión de los pagos únicamente será el lunes 16 de noviembre, por lo que el martes 17 los depósitos continuarán de manera habitual, con las letras que corresponden según el abecedario.

De acuerdo con el calendario, este viernes 13 de noviembre corresponde el pago a los beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra L, por lo que el martes que se reanuden los depósitos el apoyo caerá para los de la letra M, extendiéndose también al miércoles 18 de noviembre.

Después de esto, se tiene previsto que los depósitos continúen de manera habitual hasta concluir el viernes 27, y reanudarse hasta en enero de 2027.