Se tendrá que investigar a la persona; el INE debe salir fortalecido: Coparmex

Luego de las irregularidades detectadas en el Instituto Nacional Electoral (INE) y de la renuncia de su presidenta, se debe investigar a la persona, pero la institución debe salir fortalecida de esta experiencia, demostró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Durango, Francisco Esparza Martell.

En tal sentido, señaló que la confianza ciudadana y empresarial debe depositarse firmemente en las instituciones, al anunciar que son las personas quienes en ocasiones “quedan a deber” en el ejercicio de sus funciones .

"Hay que recordar que la confianza está en las instituciones. Desafortunadamente las personas son las que nos están quedando a deber. Pero la institución como tal debe salir fortalecida y crecer y desarrollarse. Ahí hay que tener investigaciones de manera personal, hacia la persona, no hacia la institución", desarrollaron.

Por lo que el dirigente empresarial insistió en que las investigaciones y responsabilidades deben fincarse de manera directa y personal contra los infractores , sin debilitar ni comprometer el desarrollo de las instituciones públicas, las cuales deben prevalecer y salir fortalecidas.

Asimismo, enfatizó que ante cualquier presunta irregularidad se debe exigir que el proceso siga su curso legal para que se apliquen las sanciones conforme a la ley. Y opinó que esta situación tendrá que incidir en el proceso electoral de Durango.

"Son decisiones que como ciudadanía nos compite y debemos estar interesados. Si dejamos pasar este tipo de detalles, bueno, entramos otra vez, nos relajamos en ese sentido y no debe de suceder. Tenemos qué, como ciudadanía, estar al pendiente y al tanto y exigirle a la institución que se hagan las partes legales que corresponden", indicó.