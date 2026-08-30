¿Se trabaja el 1 de septiembre por el Segundo Informe de Sheinbaum? esto dice la LFT

Luego de que se anunciara que el próximo 1 de septiembre es una fecha importante para el gobierno de México, debido a que Claudia Sheinbaum presentará su Segundo Informe de Gobierno, los padres de familia, estudiantes y trabajadores comenzaron a preguntarse si ¿ese martes se suspenden las actividades?

Esta duda surge porque el 1 de octubre de 2024, cuando Sheinbaum tomó protesta como presidenta de México, no hubo labores. Sin embargo, aunque ambas fechas estén relacionadas con actividades de la Presidencia, no significa que tengan el mismo carácter ante la ley.

¿El 1 de septiembre es inhábil en México?

Para quienes se preguntaban si el 1 de septiembre es un día libre, hay una noticia importante: no está establecido como día de descanso obligatorio en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) .

Esto significa que, en términos laborales, el próximo martes será una jornada normal. Los trabajadores deberán presentarse a sus actividades habituales y, al no tratarse de un día feriado oficial, no existe una remuneración adicional por trabajar esa fecha.

Para lo que resta de 2026, la legislación laboral contempla únicamente tres fechas de descanso obligatorio:

Miércoles 16 de septiembre, por el aniversario de la Independencia de México

Lunes 16 de noviembre, en conmemoración de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre

Viernes 25 de diciembre, por Navidad.

¿A qué hora será el Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum?

El Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum está programado para el martes 1 de septiembre a las 11:00 horas, en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

Para la ceremonia se contempla la asistencia de integrantes del gabinete legal y ampliado, así como gobernadores, legisladores e invitados especiales.

Durante el acto, la presidenta presentará resultados de su administración en diferentes áreas, entre ellas salud, vivienda, seguridad, economía, empleo y educación.