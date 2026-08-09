Se triplican municipios anormalmente secos en Durango

La condición anormalmente seca se extendió de manera significativa en Durango durante la segunda mitad de julio, al pasar de cinco municipios registrados bajo esta categoría el 15 de julio a 16 al cierre de ese mismo mes.

De acuerdo con la actualización del Monitor de Sequía de México, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hasta el 30 de junio ningún municipio de Durango presentaba condición anormalmente seca. Para el 15 de julio ya eran cinco los municipios en esta situación: Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Pueblo Nuevo y Tlahualilo.

Sin embargo, para el 31 de julio, el número aumentó a 16 municipios. Se trata de Canelas, Cuencamé, General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Lerdo, Mapimí, Nazas, Otáez, Peñón Blanco, San Juan de Guadalupe, Santa Clara, Santiago Papasquiaro, Tepehuanes, Tlahualilo y Vicente Guerrero. Esto representó que la superficie afectada por esta categoría se amplió durante la segunda quincena.

Cabe precisar que para fines técnicos, la categoría D0 no corresponde todavía a una condición de sequía propiamente, sino a un nivel denominado “anormalmente seco”, previo a la sequía moderada.

A nivel estatal, la actualización de la Conagua señaló que 86.4 por ciento del territorio de Durango se encontraba sin afectación y 13.6 por ciento en condición anormalmente seca, sin superficie clasificada en las categorías de sequía.