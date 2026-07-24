Sebastián Sarmiento representará a México en torneo internacional de softbol en Praga

El lanzador duranguense Ángel Sebastián Sarmiento Palomares fue convocado por la Federación Mexicana de Softbol para formar parte de la Selección Nacional U18 Varonil que participará en la U18 Intercontinental Cup MMS, programada del 26 de julio al 1 de agosto de 2026 en Praga, República Checa.

El joven pelotero emprendió el viaje rumbo a la Ciudad de México, donde deberá reportarse este 24 de julio para iniciar la concentración y los preparativos finales junto con el resto del representativo mexicano antes de trasladarse a territorio europeo.

La convocatoria fue emitida por Cruz Rolando Guerrero Castilla, presidente de la Federación Mexicana de Softbol, y reconoce el nivel mostrado por Sarmiento en el montículo durante sus participaciones en competencias estatales y nacionales .

Un nuevo reto con la Selección Mexicana

Sebastián Sarmiento afrontará una de las experiencias más importantes de su trayectoria deportiva al medirse contra algunos de los mejores equipos juveniles del mundo.

La competencia internacional reunirá a selecciones de alto nivel y representará una oportunidad para que el lanzador duranguense demuestre sus cualidades dentro del círculo, además de adquirir experiencia ante rivales con diferentes estilos de juego.

Experiencia previa en competencias nacionales

El jugador ya había mostrado sus condiciones en distintos eventos nacionales, entre ellos la Olimpiada Nacional, competencia en la que consiguió mantenerse entre los jóvenes destacados de su categoría.

Ese recorrido le permitió continuar su desarrollo y colocarse dentro del proceso de selección, hasta recibir la convocatoria definitiva para representar al país en la U18 Intercontinental Cup.

Sarmiento tendrá ahora el reto de adaptarse rápidamente al grupo, responder cuando sea requerido por el cuerpo técnico y aprovechar una competencia que puede marcar un paso importante dentro de su crecimiento deportivo.

Para el softbol duranguense, la presencia de Sebastián Sarmiento representa una nueva oportunidad de tener representación internacional y confirmar el talento existente en las categorías juveniles.